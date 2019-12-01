Vinculan a proceso a José Adrián “N” por homicidio cometido en Tierra Blanca, Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato, a 18 de enero de 2026.– José Adrián “N” fue vinculado a proceso por el delito de homicidio, señalado como el presunto responsable de la muerte de una mujer en hechos ocurridos en el municipio de Tierra Blanca, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con la información oficial, la vinculación a proceso se logró tras las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, las cuales permitieron integrar datos de prueba suficientes para que un Juez de Control determinara la probable responsabilidad del imputado.

Los hechos se registraron el 9 de noviembre de 2025, entre las 17:00 y las 18:00 horas, cuando la víctima viajaba a bordo de un vehículo conducido por su esposo. En el asiento trasero se encontraban sus hijas y nietos, mientras circulaban por la carretera que conduce a Cerro Colorado, a la altura de la comunidad Cano de San Isidro, en el municipio de Tierra Blanca.

Según la carpeta de investigación, durante el trayecto el imputado presuntamente interceptó el vehículo y obligó al conductor a descender de la unidad. Una vez fuera del automóvil, el hombre fue agredido físicamente por José Adrián “N” en la parte trasera del vehículo.

Al percatarse de la agresión, la esposa descendió con la intención de pedir que cesaran los golpes contra su marido; sin embargo, el agresor presuntamente la amenazó y de manera violenta le arrojó una piedra, la cual impactó en la nuca de la mujer, provocándole lesiones graves que posteriormente le causaron la muerte.

Tras la agresión, el señalado se dio a la fuga del lugar. No obstante, las investigaciones permitieron su identificación y posterior presentación ante la autoridad judicial.

Con base en los elementos expuestos por la Fiscalía, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a José Adrián “N” y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva, la cual deberá cumplir durante todo el tiempo que dure la investigación complementaria.