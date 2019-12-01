Se registra una explosión en una vivienda por presunta acumulación de gas en Tulancingo, Hidalgo; hay un hombre de la tercera edad herido

Tulancingo, Hidalgo, a 18 de enero de 2026.- Una fuerte explosión provocada por la acumulación de gas al interior de una vivienda movilizó a los cuerpos de emergencia en la colonia Industrial, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo. El incidente dejó severos daños materiales en el inmueble y un hombre lesionado por quemaduras.

De acuerdo con la información disponible, el estallido se registró dentro de una casa habitación, donde un hombre de 66 años resultó con quemaduras en el rostro y en el brazo derecho. Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil municipal acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo al Hospital General de Tulancingo.

Los primeros indicios apuntan a que el siniestro se habría originado por la acumulación de gas doméstico, presuntamente debido a una válvula de la estufa que permaneció abierta. Una chispa habría detonado la mezcla, causando la explosión.

La fuerza del impacto perforó una de las paredes de la cocina y generó alarma entre los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades tras escuchar el estruendo.

Autoridades municipales informaron que se llevará a cabo una investigación para determinar con precisión las causas del incidente y descartar otros riesgos. En tanto, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para revisar periódicamente las instalaciones de gas y dar mantenimiento a los aparatos domésticos, con el fin de prevenir accidentes.