Localizan durante la madrugada de este domingo restos humanos en la carretera Valle de Santiago–Yuriria

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 20:26:53

Valle de Santiago, Guanajuato, a 18 de enero de 2026.- La madrugada de este domingo, fueron localizados restos humanos a un costado de la carretera Valle de Santiago–Yuriria, a la altura de la entrada a la comunidad Puerta de Andaracua, en el municipio de Valle de Santiago.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que los restos corresponden a tres personas, cuya identidad permanece sin ser determinada hasta el momento.

De acuerdo con los primeros reportes, el descubrimiento fue realizado por transportistas que transitaban por la zona y que, al percatarse de la presencia de restos humanos sobre la orilla de la vialidad, dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

Elementos de distintas corporaciones policiacas se desplazaron al sitio, donde corroboraron el reporte y procedieron a acordonar el área para preservar los indicios. Posteriormente, peritos especializados realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencia para el desarrollo de la investigación.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los peritajes forenses que permitirán establecer la identidad de las víctimas, así como la causa de muerte y la mecánica de los hechos.

La Fiscalía informó que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente, y será conforme avancen los estudios y las indagatorias cuando se pueda brindar mayor información sobre este caso.