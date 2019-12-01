Localizan durante la madrugada de este domingo restos humanos en la carretera Valle de Santiago–Yuriria

Localizan durante la madrugada de este domingo restos humanos en la carretera Valle de Santiago–Yuriria
18 de Enero de 2026
Valle de Santiago, Guanajuato, a 18 de enero de 2026.- La madrugada de este domingo, fueron localizados restos humanos a un costado de la carretera Valle de Santiago–Yuriria, a la altura de la entrada a la comunidad Puerta de Andaracua, en el municipio de Valle de Santiago.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que los restos corresponden a tres personas, cuya identidad permanece sin ser determinada hasta el momento.

De acuerdo con los primeros reportes, el descubrimiento fue realizado por transportistas que transitaban por la zona y que, al percatarse de la presencia de restos humanos sobre la orilla de la vialidad, dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

Elementos de distintas corporaciones policiacas se desplazaron al sitio, donde corroboraron el reporte y procedieron a acordonar el área para preservar los indicios. Posteriormente, peritos especializados realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencia para el desarrollo de la investigación.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los peritajes forenses que permitirán establecer la identidad de las víctimas, así como la causa de muerte y la mecánica de los hechos.

La Fiscalía informó que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente, y será conforme avancen los estudios y las indagatorias cuando se pueda brindar mayor información sobre este caso.

