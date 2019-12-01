Vinculan a proceso a hombre por tentativa de homicidio en San Miguel de Allende

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 09:11:18

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de septiembre de 2025. – Por el delito de homicidio en grado de tentativa, un juez vinculó a proceso a Luis Alberto “N”, alias “El Luisote”, acusado de atacar con un arma de fuego a un adolescente y a su abuela en la colonia Nuevo Pantoja, en San Miguel de Allende.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la mañana del 8 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:40 horas, cuando las víctimas caminaban por la esquina de las calles La Noria y San Juan. Según testigos, el agresor los sorprendió y, empuñando un arma de fabricación casera, los amenazó directamente.

El adolescente, en un acto de valentía, se interpuso frente a su abuela para protegerla, momento en que el acusado disparó, hiriéndolo a la altura de las costillas. Tras el ataque, el sujeto intentó recargar el arma, pero el mecanismo se atoró, lo que permitió que las víctimas huyeran del lugar y pidieran ayuda.

Elementos de seguridad pública acudieron de inmediato y una ambulancia trasladó al joven a un hospital, donde recibió atención médica por una lesión grave que puso en riesgo su vida.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó que existían pruebas suficientes para vincular a proceso a Luis Alberto “N” por el delito de homicidio en grado de tentativa. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el centro penitenciario mientras dure el proceso judicial.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria se fijó en dos meses.