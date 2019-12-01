Vinculan a proceso a hombre por tentativa de feminicidio tras atropellar a su expareja en San Juan del Río, Querétaro

Vinculan a proceso a hombre por tentativa de feminicidio tras atropellar a su expareja en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 20:05:57
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San Juan del Río, Querétaro, 2 de octubre de 2026.- De acuerdo con la investigación, desde septiembre de 2022 se documentaron diversos hechos de violencia física, psicológica y de género presuntamente ejercidos por el imputado en contra de la víctima.

Los hechos que dieron origen a la imputación ocurrieron durante la madrugada del 2 de agosto de 2026, cuando el imputado habría localizado a la víctima en una parada de transporte público, donde presuntamente la amenazó de muerte.

Minutos después, cuando la mujer se trasladaba como pasajera en una motocicleta, el imputado habría conducido una camioneta hacia ella y la impactó, provocando que cayera al pavimento. Posteriormente, realizó una maniobra en reversa y volvió a dirigir el vehículo hacia la víctima; sin embargo, logró ser retirada del lugar, resultando con lesiones en las piernas.

Como parte de la investigación, esta Fiscalía integró los datos de prueba correspondientes, con los que solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión en contra de Pablo “N”, posteriormente cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación del Delito.

Durante la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Pablo “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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