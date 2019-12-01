Vinculan a proceso a hombre por secuestro exprés y robo de vehículo, en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre 2025.- Miguel Ángel “N”, quien es señalado de su posible participación en la comisión de los delitos de secuestro exprés, robo de vehículo y robo, cometidos en agravio de un pareja; hechos ocurridos en la ciudad de Morelia, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los datos de prueba, el pasado 12 de agosto las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta GML Pick Up, color rojo, estacionada sobre la calle Constituyentes de la colonia Obrera, cuando fueron sorprendidas por el imputado y tres personas más, quienes, tras amagarlas con armas de fuego, las despojaron del vehículo, teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyería y documentos personales.

Así mismo se logró establecer que las víctimas fueron privadas de la libertad y trasladadas a la localidad de Tiripetío, donde permanecieron retenidas por varias horas. Posteriormente, los agresores huyeron con el vehículo robado.

Derivado de los hechos, la Unidad Contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, reunió datos de prueba que permitieron solicitar orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, misma que fue cumplimentada en reclusión en virtud de que ya se encontraba procesado por un delito diverso.

En audiencia, el Juez de Control valoró los elementos presentados por la Fiscalía y resolvió su vinculación a proceso, además de fijar prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.