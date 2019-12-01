Choque de camión de la GN en Uruapan, Michoacán, deja cinco heridos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 17:38:59

Uruapan, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Un saldo de cinco elementos de la Guardia Nacional lesionados, fue el que dejó el choque entre el camión en que viajaban los uniformados y una camioneta en el municipio de Uruapan.

Al respecto se informó que los oficiales de la GN circulaban en el camión marcado con el número económico 22591 por la Calzada Benito Juárez en el sentido de Oriente a Poniente, y al llegar a la altura de la Avenida Chiapas, terminó impactándose contra el costado de una camioneta.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el conductor de la camioneta particular se habría pasado el alto del semáforo.

Como resultado del percance, cinco agentes resultaron con heridas leves, por lo que fueron auxiliados por los servicios de emergencia.