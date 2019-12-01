Choque de camión de la GN en Uruapan, Michoacán, deja cinco heridos 

Choque de camión de la GN en Uruapan, Michoacán, deja cinco heridos 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 17:38:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Un saldo de cinco elementos de la Guardia Nacional lesionados, fue el que dejó el choque entre el camión en que viajaban los uniformados y una camioneta en el municipio de Uruapan.

Al respecto se informó que los oficiales de la GN circulaban en el camión marcado con el número económico 22591 por la Calzada Benito Juárez en el sentido de Oriente a Poniente, y al llegar a la altura de la Avenida Chiapas, terminó impactándose contra el costado de una camioneta.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el conductor de la camioneta particular se habría pasado el alto del semáforo.

Como resultado del percance, cinco agentes resultaron con heridas leves, por lo que fueron auxiliados por los servicios de emergencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque de camión de la GN en Uruapan, Michoacán, deja cinco heridos 
¡Cayó “ El L-12”! Operativo elite en Sinaloa saca de las calles a uno de los operadores criminales más temidos de Tijuana
Confirma la FGE de Michoacán el fallecimiento de una persona tras explosión de polvorín en Morelia
Quitan la vida a Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua
Más información de la categoria
Revela Harfuch que Carlos Manzo sobrevivió a un primer atentado dos días antes de fatal ataque: líderes del crimen castigaron a la célula que falló
Fiscalía Michoacán toma conocimiento de explosión en Morelia; hombre fue trasladado a un hospital y hay un desaparecido
En Morelia, Michoacán detienen a un sujeto que traía 50 kg de estupefaciente
Hallan partes humanas en lugar de la explosión de un taller de pirotecnia en Morelia, Michoacán 
Comentarios