Vinculan a proceso a hombre por intentar hacerse pasar por familiar de persona fallecida para cobrar una pensión en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 20:55:11

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- Un hombre fue vinculado a proceso tras intentar hacerse pasar por familiar de una persona fallecida para cobrar una pensión por un monto de 518 mil pesos en las oficinas de Pensiones Civiles en Morelia.

La Fiscalía General en Michoacán informó que obtuvo de un juez de Control la vinculación a proceso del imputado por su probable responsabilidad en el delito de uso de documento falso.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el caso se originó a partir de la denuncia presentada por el representante jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En ella se señaló que Enrique “N” entregó documentación apócrifa ante el área de Pensiones Civiles del Estado con la intención de acceder a una pensión por viudez.

Las indagatorias permitieron establecer que no existía ningún vínculo de parentesco entre el acusado y la persona fallecida. Por ello, las autoridades gestionaron la cancelación del pago, que ascendía a 518 mil pesos.

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público federal, el juez especializado determinó vincular a proceso a Enrique “N”.