Identifican a individuo ejecutado en la Valle Dorado de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 21:39:01

Uruapan, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- Como Pedro Alejandro “N”, de 36 años, fue identificado el individuo que fue ejecutado en la colonia Valle Dorado de esta ciudad.

Como se recordará el pasado lunes en la calle Ario de Rosales de la refería colonia fue asesinado un hombre.

Fue al a continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado como Pedro Antonio “N”, de 36 años.

Es de mencionar que como parte de las indagatorias personal policiaco llevó a cabo un cateo donde fueron detenidos Pedro de 21 años y Antonio de 23 años quienes estarían relacionados con el crimen.