Comando Sur de EEUU y México aseguran 188 bultos con sustancias ilícitas, en el estado de Colima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 18:06:10

Colima, Colima, a 11 de febrero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, logró el aseguramiento de aproximadamente 188 bultos de cocaína que era transportada en una embarcación.

Sobre el particular se informó que el referido aseguramiento se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión; a través de intercambio de información y ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México así como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de los Estados Unidos de América.

Lo anterior como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

En ese lugar se interceptó la embarcación y se detuvo a sus tripulantes al descubrir la droga.

Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su

situación jurídica.