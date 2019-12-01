Asaltan a repartidor en el fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio de Zamora, Michoacán; resultó herido

Asaltan a repartidor en el fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio de Zamora, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 21:46:02
Zamora, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- Un empleado de una empresa de frituras que se encontraba repartiendo en una tienda de abarrotes resultó con una herida abierta en la cabeza al ser atacado de un cachazo por sujetos desconocidos que lo despejaron de dinero en efectivo.

Fue alrededor de las 17:10 horas de este miércoles cuando en el 911 fueron alertados sobre una violento asalto en la calle Camécuaro a la altura de la tienda de "Abarrotes Rodríguez", en el Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal llegaron al lugar donde encontraron al empleado de "Sabritas" herido de la cabeza por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate acudieron y atendieron a Jesús O., de 31 años de edad, quien no requirió ser trasladado a un nosocomio.

En la labor periodística periodista se conoció que los sujetos se apoderaron de aproximadamente mil pesos y se retiraron del lugar en una motocicleta.

Los policías le indicaron los pasos a seguir al afectado para que interponga su denuncia correspondiente y se retiraron del lugar.

