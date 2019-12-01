Enfermera Gaby "N" permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva

Enfermera Gaby "N" permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 22:12:56
Ciudad de México, a 11 de febrero de 2026.- Un juez de Control resolvió que Gaby “N”,  la enfermera que fue captada en video cuando presuntamente atropelló y arrastró a un motociclista identificado como Roberto, en Iztapalapa, permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, en tanto se determina su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios formuló imputación en su contra y expuso los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

El juzgador calificó como legal la detención de la mujer, la cual se realizó en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, lugar al que presuntamente se trasladó después de cometer el delito.

Gaby “N” no rindió declaración ante el juez, pero su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se amplió a 144 horas el plazo para definir su vinculación a proceso.

La continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 16 de febrero a las 9:30 horas.

