Enfrentamiento en Culiacán deja nueve detenidos y arsenal asegurado por la Marina, informa García Harfuch

Culiacán, Sin., a 11 de febrero de 2026.— Un operativo de vigilancia encabezado por personal de la Secretaría de Marina en el estado de Sinaloa derivó en un enfrentamiento armado con integrantes de la delincuencia organizada, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Limoncito, en el municipio de Culiacán, cuando elementos de la Marina realizaban patrullajes preventivos y fueron atacados con armas de fuego. Ante la agresión, el personal naval repelió el ataque, lo que permitió la detención de nueve personas presuntamente involucradas en los hechos. Durante el intercambio, uno de los agresores perdió la vida.

Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron un importante arsenal que incluye armas de alto poder, un lanzagranadas, granadas y un total de 89 artefactos explosivos, además de vehículos y diverso equipo táctico utilizado por el grupo armado.

Tras estos acontecimientos, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad desplegaron un dispositivo especial en la zona con el objetivo de salvaguardar a la población y restablecer las condiciones de seguridad. Las autoridades federales señalaron que las acciones operativas continúan y que se mantendrá informada a la ciudadanía conforme avance la situación.