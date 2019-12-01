Ataque armado deja a 3 hombres sin vida en Villanueva, Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 22:37:31

Villanueva, Zacatecas, a 11 de febrero de 2026.- Tres hombres que hasta el momento no han sido identificados fueron asesinados a balazos la tarde de este miércoles en la cabecera municipal de Villanueva, ubicada a unos 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Zacatecas.

Según datos preliminares de corporaciones locales, el ataque comenzó cuando civiles armados que viajaban en un vehículo iniciaron una persecución y dispararon con armas largas contra cinco personas que se desplazaban en una camioneta Yukon de color oscuro.

Tras varios minutos de seguimiento, los agresores alcanzaron a las víctimas entre las calles Arroyo y Miguel Auza, cerca del cauce del río que cruza la localidad —actualmente seco por la temporada—. En ese punto obligaron a la camioneta a detenerse y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Como resultado de la agresión, tres de los ocupantes perdieron la vida en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados en estado grave al hospital comunitario para recibir atención médica.

Villanueva es uno de los municipios donde, desde el año pasado, se han registrado enfrentamientos frecuentes entre grupos armados rivales vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa.

Pese a la recurrencia de estos hechos —que ocurren al menos una vez por semana, según reportes locales— autoridades municipales y federales han mantenido reserva sobre los resultados y consecuencias de estos choques entre organizaciones criminales y también contra fuerzas de seguridad.