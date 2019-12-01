Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, presunto líder de grupo delictivo

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2025. - Hernán Bermúdez Requena ha sido vinculado a proceso por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión. Así lo determinó un juez de control este martes en una audiencia a puerta cerrada.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco ya se encuentra en prisión preventiva, recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, desde que fue detenido y expulsado de Paraguay.

El exfuncionario, quien estuvo en el cacrgo durante el gobierno de Adán Augusto López es señalado por el secuestro y extorsión en contra del empresario tabasqueño Ramón Martínez Armengol, caso ocurrido en mayo de 2019 en Villahermosa.

Hernán "N" renunció al cargo de secretario de Seguridad de Tabasco en enero de 2024 y, al final de ese año, fue acusado por el gobernador estatal de supuestos vínculos con grupos criminales.

Cuando el caso de Bermúdez Requena estalló a nivel nacional este verano, el exfuncionario ya llevaba varios meses prófugo. Fue encontrado este septiembre en Asunción, la capital de Paraguay. Allí vivía en una casa lujosa, en un barrio cerrado, con jardín y alberca. Las autoridades paraguayas, que colaboraron en su detención, afirmaron que el "Comandante H", estaba tratando de instalar una red criminal en el país. El titular de la secretaría antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, informó que incluso un sobrino de Bermúdez había sido arrestado un par de meses antes que él.