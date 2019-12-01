Paga Salinas Pliego 25 millones de dólares para evitar la cárcel en EEUU

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025.– El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y uno de los empresarios más influyentes del país, logró evitar ser arrestado en Estados Unidos tras depositar una fianza de 25 millones de dólares en el marco de una disputa legal con la compañía estadounidense AT&T.

De acuerdo con documentos judiciales de la Corte Suprema de Nueva York, la jueza Andrea Masley había ordenado que el empresario cubriera 20 millones de dólares en dos semanas o enfrentara una orden de arresto. La sanción deriva de un litigio iniciado por AT&T, que acusa a Salinas Pliego de incumplimiento en el pago de deudas fiscales vinculadas a la compra de Iusacell en 2014, cuando la firma estadounidense adquirió el negocio de telecomunicaciones del grupo.

La medida también alcanzaba a Francisco Borrego, abogado cercano al empresario, señalado en la misma causa. Para evitar mayores consecuencias, Salinas Pliego y sus compañías depositaron la millonaria suma como garantía mientras continúa la apelación del fallo.

El caso ha despertado enorme atención en México y en el extranjero, no solo por la magnitud económica del litigio, sino también porque se trata de la primera ocasión en la que un empresario de su talla enfrenta de manera directa la amenaza de arresto en una corte estadounidense.

En redes sociales, el propio Salinas ha tratado de minimizar la controversia, fiel a su estilo desafiante frente a las autoridades y a la opinión pública. Sin embargo, la imagen del multimillonario queda marcada por este nuevo episodio, que se suma a otros conflictos fiscales y legales que arrastra en México y fuera del país.

Por ahora, la fianza mantiene a Salinas en libertad, pero la batalla legal con AT&T sigue abierta, y podría implicar mayores consecuencias financieras y reputacionales para el empresario que ocupa el tercer lugar en la lista de los más ricos de México.