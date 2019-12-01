Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos

Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 19:04:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, 23 de septiembre de 2025.— Un ataque a balazos ocurrido este martes en el bulevar Jesús Kumate, al sur de la capital sinaloense, dejó dos agentes de seguridad heridos, uno de ellos de gravedad, cuando presuntos delincuentes intentaron despojar de su camioneta a escoltas asignados a la familia del gobernador.

El propio Rubén Rocha Moya confirmó que en el vehículo viajaba su nieta, quien salió ilesa tras la agresión. “Los agentes lesionados ya reciben atención médica”, informó el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales, donde también reiteró su compromiso de garantizar la seguridad en el estado.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPSinaloa), los agentes atacados pertenecen a la Dirección de Servicios de Protección. Durante el enfrentamiento, un autobús resultó impactado por proyectiles, aunque ninguno de sus ocupantes sufrió lesiones.

De manera extraoficial, algunos medios locales señalaron que el vehículo en cuestión era utilizado por Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El hecho desencadenó un despliegue de fuerzas estatales y federales en la zona para restablecer el orden y dar con los responsables de la agresión.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a Tomás “N”, adulto mayor que colgó del cuello y golpeo con su bastón a una perrita en el Edomex; por el hecho solo recibió una multa
Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, presunto líder de grupo delictivo
Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos
"Cuadrillas municipales tapan más de 500 baches al día en Morelia": Fernando Sosa
Más información de la categoria
Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos
Bloquean la carretera Paracho - Aranza, Michoacán; atraviesan vehículos sobre la vialidad
Se apodera el crimen de las calles de Cotija, Michoacán: de día y de noche convoyes armados patrullan el centro y sus alrededores; ya ultimaron a alcaldesa, hicieron huir a su sucesor y sin pena se graban para Internet
Fabiola Alanís: mujer de Morena con más aceptación para la gubernatura
Comentarios