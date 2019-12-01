Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 19:04:15

Culiacán, Sinaloa, 23 de septiembre de 2025.— Un ataque a balazos ocurrido este martes en el bulevar Jesús Kumate, al sur de la capital sinaloense, dejó dos agentes de seguridad heridos, uno de ellos de gravedad, cuando presuntos delincuentes intentaron despojar de su camioneta a escoltas asignados a la familia del gobernador.

El propio Rubén Rocha Moya confirmó que en el vehículo viajaba su nieta, quien salió ilesa tras la agresión. “Los agentes lesionados ya reciben atención médica”, informó el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales, donde también reiteró su compromiso de garantizar la seguridad en el estado.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPSinaloa), los agentes atacados pertenecen a la Dirección de Servicios de Protección. Durante el enfrentamiento, un autobús resultó impactado por proyectiles, aunque ninguno de sus ocupantes sufrió lesiones.

De manera extraoficial, algunos medios locales señalaron que el vehículo en cuestión era utilizado por Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El hecho desencadenó un despliegue de fuerzas estatales y federales en la zona para restablecer el orden y dar con los responsables de la agresión.