Alito Moreno acusa a AMLO de liderar un grupo delictivo

Ciudad de México, a 23 de septiembre del 2025. - Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, líder nacional del PRI, encabezó una conferencia de prensa en el Senado de la República donde acusó la negación de equipo para llevarla a cabo, “queríamos meter un buen sonido... hicimos las solicitudes y obviamente este Senado de manera arbitraria y autoritaria no permite que los legisladores podamos dar información”.

El dirigente del tricolor comenzó presentando lo que llamó como un “andamiaje de corrupción... desde el 2018 que inició con López Obrador”.

“Morena nombró presidente de la Comisión de Marina del Senado de la República al senador Carlos Lomelí, un político sancionado por la DEA y el Departamento del Tesoro”, se lee en la primera diapositiva que mostró Alito Moreno frente a los medios, argumentando que este podría ser uno de los principales motivos por los que les fue retirada la presidencia de dicha Comisión.

El lider priista también presentó un “documento oficial” el que presuntamente se puede constatar que por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, se les dio el ascenso a personal de la Secretaría de Marina que el día de hoy se encuentra en prisión preventiva por vínculos con el llamado huachicol fiscal.

Finalmente, el dirigente del PRI presentó una radiografía en la que incluyó a los presuntos integrantes del “Cártel Macuspana”, el cual aseguró está encabezado por el expresidente López Obrador, en la que se incluye a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha; de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Sonora, Alfonso Durazo.

La red delictiva presentada por Alito Moreno incluye a tres de los hijos del expresidente AMLO: “Andy”, José Ramón y “Bobby” López Beltrán; además señalan como financiadores de campaña a Sergio Carmona y Mario Delgado.