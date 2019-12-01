Confirma la SSP de Sinaloa ataque armado contra vehículo en el que viajaba nieta de Rubén Rocha Moya

Confirma la SSP de Sinaloa ataque armado contra vehículo en el que viajaba nieta de Rubén Rocha Moya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 20:51:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacan, Sinaloa, a 23 de septiembre del 2025. - La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que agentes de seguridad fueron objetivo de un ataque armado, además de que indicaron que las personas que viajaban en un autobús no resultaron heridas y están a salvo.

Dicho ataque fue resultado de un intento de despojo de una camioneta, vehículo en el que viajaba la nieta de Rubén Rocha Moya,  “Los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa“, escribió el mandatario.

La agresión fue en contra de al menos un escolta asignado a un funcionario de Gobierno. 

Presuntamente, en el sitio estaba una camioneta oficial designada Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya y quien se desempeña como presidenta del DIF estatal.

“Elementos de la Dirección de Servicios de Protección de esta Secretaría fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán”, es parte de lo compartido por las autoridades estatales.

Poco antes de las 18:00 horas, la SSP de Sinaloa detalló que las detonaciones al sur de Culiacán fueron por un intento de robo de la unidad donde viajaban los uniformados.

Horas antes de que fuera informado el ataque contra los agentes de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mantuvo una reunión con el gobernador de Sinaloa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Explosión de pipa deja 30 muertos y 15 heridos hospitalizados
Dos hombres son ultimados dentro de su domicilio en Celaya, Guanajuato; indican que una de las víctimas era tránsito de policía vial
Presunto responsable de ultimar a cinco personas de una familia en Zamora, Michoacán, es vinculado a Proceso
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Paga Salinas Pliego 25 millones de dólares para evitar la cárcel en EEUU
Nueva Suprema Corte pasa la factura al pueblo: Ministro Presidente tiene más de 100 asesores, entre ellos abogado de Ayotzinapa y cuñado de Monreal
Alito Moreno acusa a AMLO de liderar un grupo delictivo
Comentarios