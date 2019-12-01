Confirma la SSP de Sinaloa ataque armado contra vehículo en el que viajaba nieta de Rubén Rocha Moya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 20:51:17

Culiacan, Sinaloa, a 23 de septiembre del 2025. - La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que agentes de seguridad fueron objetivo de un ataque armado, además de que indicaron que las personas que viajaban en un autobús no resultaron heridas y están a salvo.

Dicho ataque fue resultado de un intento de despojo de una camioneta, vehículo en el que viajaba la nieta de Rubén Rocha Moya, “Los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa“, escribió el mandatario.

La agresión fue en contra de al menos un escolta asignado a un funcionario de Gobierno.

Presuntamente, en el sitio estaba una camioneta oficial designada Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya y quien se desempeña como presidenta del DIF estatal.

“Elementos de la Dirección de Servicios de Protección de esta Secretaría fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán”, es parte de lo compartido por las autoridades estatales.

Poco antes de las 18:00 horas, la SSP de Sinaloa detalló que las detonaciones al sur de Culiacán fueron por un intento de robo de la unidad donde viajaban los uniformados.

Horas antes de que fuera informado el ataque contra los agentes de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mantuvo una reunión con el gobernador de Sinaloa.