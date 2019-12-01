Se quema humilde vivienda en Zamora, Michoacán; hay un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 20:09:49
Zamora, MIchoacán, a 23 de septiembre de 2025.-  Una humilde vivienda construida de madera y plástico quedó convertida en cenizas al incendiarse , el propietario resulto lesionado.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas cuando en el 911 reportaron un incendio de una vivienda en la calle Lima de la colonia Jacinto López.

Policías Municipales y Guardias Civiles acudieron al sitio confirmando el reporte, por lo que solicitaron el apoyo del cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Mientras llegaban los traga humo, vecinos apoyaron con botes con agua para tratar de controlar el fuego y evitar se extendiera a otras humildes viviendas.

Los traga humo trabajaron algunos minutos y lograron apagar el fuego, así mismo removieron las cenizas para evitar otro siniestro.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios al señor José T., M., de 66 años de edad, quien sufrió quemaduras de primer grado en algunas partes del cuerpo debido a la radiación, pero no requirió ser hospitalizado.

Por último se conoció que el afectado manifestó que el fuego se inicio con una veladora que dejo prendida, mientras el estaba dormido.

