Detienen a Tomás “N”, adulto mayor que colgó del cuello y golpeo con su bastón a una perrita en el Edomex; por el hecho solo recibió una multa

Toluca, Estado de México, a 23 de septiembre de 2025.- El pasado viernes 19 de septiembre, en la delegación de Santiago Tlacotepec, se reportó el maltrato de una perrita por parte de un hombre de la tercera edad, el cual la colgó del cuello, para acto seguido golpearla con su bastón en repetidas ocasiones, motivo por el cual el sujeto fue detenido por las autoridades y multado económicamente.

Sobre el hecho se informó que el reporte lo realizó un ciudadano que pasaba por el lugar, comentando que el adulto mayor, identificado como Tomás “N”, tenía a la perrita colgada del cuello, motivo por el cual dio aviso a las autoridades que en poco tiempo arribaron al lugar, además, la Dirección de General del Medioambiente de Toluca llegó al sitio para resguardar a la perrita.

Tras los hechos, el juez determinó que el detenido Tomás “N”, de 86 años de edad, tendría que pagar una multa de 3 mil pesos mexicanos, esto como reparación de daño, ya que consideró que el detenido tiene diversas líneas de marginación, como poco acceso a la educación, pobreza y además ser un hombre de la tercera edad.

Sobre la perrita informaron que luego de ser rescatada, fue traslada a un centro de control y bienestar, donde permanecerá a resguardo de la autoridad municipal.