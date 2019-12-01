Vinculan a proceso a exdirector del COBAEM por presunto uso ilícito de atribuciones

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- Un Juez de Control, determinó vinculación a proceso en contra de Gaspar “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, cometido durante su gestión como Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM).

Sobre el particular se informó, con base en los datos de prueba, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020, el entonces funcionario omitió depositar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el ISR retenido a las y los trabajadores. Estos recursos, etiquetados para dicho fin, fueron utilizados para otros conceptos, causando un daño patrimonial de 107 millones 747 mil 548 pesos en perjuicio del COBAEM.

Tras iniciar la Carpeta de Investigación y reunir elementos objetivos que lo relacionan con el hecho delictivo, Gaspar “N” fue presentado mediante citación ante el Juez de Control, quien determinó su vinculación a proceso, además de imponer medidas cautelares y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.