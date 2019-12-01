CDMX desplegará 600 mujeres policías por marcha del 25N

Ciudad de México, a 25 de noviembre 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), anunció que desplegará un operativo de protección y contención para la manifestación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también conocido como 25N, el cual constará de 600 mujeres policías.

Lo anterior se dio a conocer por medio de un comunicado en redes sociales, en el cual se explicó que las agentes darán acompañamiento a la distancia y portarán únicamente su equipo de protección personal.

De igual forma, se detalló que la movilización por el 25N recorrerá el trayecto del Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino.

“Durante el desarrollo de las actividades, de ser necesario, intervendrán más equipos de trabajo y, si se detecta que algunas de las participantes portan objetos aptos para agredir, se retirarán para garantizar la seguridad de las manifestantes y demás usuarios de la vía pública, así como de los establecimientos comerciales, su personal y sus clientes”, apuntó en su comunicado la SSC CDMX.

En la previa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado para que las movilizaciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres se lleven a cabo “de manera pacífica”.

“Todas aquellas o aquellos que van a marchar el día de mañana (por el 25N), pues hacer un llamado a que sea una marcha de manera pacífica”, manifestó la mandataria mexicana.