Estrategia Nacional de Seguridad reduce 54% el robo a transportistas en siete años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 14:23:33

Ciudad de México, 25 de noviembre del 2025.- La Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, y actualmente encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, logró una reducción del 54 por ciento en el promedio diario de robos a transportistas con violencia durante los últimos siete años, lo que representa un avance significativo en la seguridad de las carreteras del país.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 se registraba un promedio de 30.3 robos diarios contra transportistas; para 2025, con corte a octubre, el número se redujo a 14 casos diarios, es decir, menos de la mitad.

Además, durante el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, este ilícito descendió de 18.3 a 14.0 casos diarios, consolidando una tendencia sostenida a la baja.

Las autoridades federales destacaron que esta disminución es resultado de estrategias focalizadas en puntos de mayor incidencia y del fortalecimiento de la vigilancia en las principales vías de comunicación.

La Guardia Nacional, como parte de estos esfuerzos, mantiene activa la Estrategia Balam en carreteras de todo el país, además de la operación Cero Robos en las autopistas México–Querétaro, México–Puebla y Mazatlán–Culiacán.