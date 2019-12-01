Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco

Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 14:11:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cárdenas, Tabasco, a 25 de noviembre 2025.- Personal de Seguridad federal aseguró al menos 30 mil litros de hidrocarburo robado, también conocido como huachicol, así como 10 mil litros de gas LP, durante un cateo a un inmueble en el municipio de Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex)y Policía Municipal.

Además, se informó que en el cateo se aseguraron ocho vehículos, tres tanques, una motobomba, seis rollos de manguera, aproximadamente 10 mil 760 litros de gas L.P. y aproximadamente 30 mil litros de un líquido con las características del hidrocarburo.

Según las autoridades todo lo incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, por delitos en materia de hidrocarburos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
CDMX desplegará 600 mujeres policías por marcha del 25N
Arrancones en Puebla terminan en tragedia; hay 2 muertos y una mujer herida de gravedad
Vinculan a proceso a presunto agresor sexual de su hijastra en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Estrategia Nacional de Seguridad reduce 54% el robo a transportistas en siete años
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
¡Hay tiro!: Carlos Tafolla reta a Noroña a “platicar” tras críticas contra Grecia Quiroz
¡A lo Roberto Madrazo!: cachan a alcaldesa morenista haciendo trampa en carrera de 10 kilómetros; los hizo en 30 minutos
Comentarios