Valencia Reyes acusa a Leonel Godoy de estar detrás de actos criminales

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- El líder estatal del PRI y diputado local, Memo Valencia Reyes, lanzó fuertes declaraciones contra el legislador federal Leonel Godoy Rangel, a quien acusó de estar detrás de varios actos de criminalidad ocurridos en Michoacán, entre ellos el homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

"Deberían de sacudírselo. Godoy le hace daño no solo a Morena, le hace daño a la política; por políticos como Leonel Godoy, la sociedad no cree en la política, ya no confían en los políticos; ven a los políticos y nos vomitan. ¿Por qué? Porque la sociedad no entiende la razón por la que durante tanto tiempo alguien como Leonel Godoy ha vivido en la impunidad después de que endeudó al Estado, pactó con criminales, lo entregó al crimen y vean cómo estamos hoy viviendo. Por supuesto que tuvo que ver con la muerte de Carlos Manzo y por supuesto que ha operado muchos de los temas de criminalidad de nuestro Estado", manifestó el priísta.

En rueda de prensa, el diputado local también se lanzó contra Jesús Mora González, líder estatal de Morena, a quien dijo: "lo cuida el crimen".

"Tú sí tienes pactos con el crimen organizado de Tuxpan, Mora, espero no tener que llegar a evidenciar a tu persona porque en este momento estoy enfocado en otros lados, no quiero distraerme, y no le sigas porque si le sigues, pues tendré que enfocarme también a ti porque mi lucha es para dignificar y limpiar la política", comentó en rueda de prensa Valencia Reyes.

El priísta indicó que utiliza unidades automotrices blindadas debido a las acciones que realiza contra integrantes del crimen organizado.