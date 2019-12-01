Habrá canje de armas en Catedral de Morelia, anuncia gobierno federal

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2025.- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobierno federal llevará a cabo un programa de desarme para retirar las armas de los hogares, anunció Rocio Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos del gobierno federal.

En conferencia de prensa conjunta con el gobierno de Michoacán, la funcionaria federal anunció que se llevará a cabo el evento “Sí al desarme, sí a la Paz”, programa con el que se busca retirar todas las armas que puedan ocasionar violencia en el ámbito social, en coordinación con las iglesias para dar mayor confianza a la ciudadanía, el proceso es anónimo y seguro.

Se trata, dijo, de un plan de canje de armas que ya había sido implementado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, personal de la Secretaría de la Defensa (Defensa) recibirá el arma sin cuestionar su origen, hará el pago de acuerdo al tabulador establecido y posteriormente se procede a la destrucción del arma.

Este proyecto también contempla el canje de juguetes bélicos para evitar que las infancias reciban el mensaje de normalizar la violencia, por lo que al entregar juguetes que emulen armas, recibirán también otros a cambio.

Bárcena Molina enfatizó que se recibirán armas en el atrio de la Catedral de Morelia desde este 26 de noviembre hasta el 01 de diciembre; además de armas, se reciben también cargadores, artefactos explosivos o elementos para su constitución, balas, así como cualquier tipo de armas.