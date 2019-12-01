Arrancones en Puebla terminan en tragedia; hay 2 muertos y una mujer herida de gravedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 13:17:48

Puebla, Puebla, a 25 de noviembre 2025.- Una carrera clandestina terminó con la muerte de dos personas y una mujer herida de gravedad.

De acuerdo con medios locales, el “arrancón” se llevó a cabo en la Vía Atlixcáyotl de la ciudad de Puebla, donde participaron tres automóviles de alta gama: un Subaru, un automóvil parecido a un Lamborghini y un Porsche.

La unidad de la marca asiática, en la que se trasladaban dos hombres y una mujer, se estrelló contra un poste de luz, por lo que personal de emergencias se movilizó al lugar.

Al llegar al sitio, integrantes de e Protección Civil y paramédicos tuvieron que realizar labores con herramientas especiales para liberar a los tres ocupantes del vehículo accidentado.

En el lugar se confirmó la muerte de un joven de 21 años de edad identificado como Rubén Alonso “N”, quien se presume era el conductor del vehículo.

Por otra parte, César Emilio “N”, de 25 años, fue llevado a un hospital de la capital poblana, donde murió horas más tarde.

La joven sobreviviente fue identificada como Paulina “N”, de 21 años, quien fue reportada como grave.

Autoridades poblanas detallaron que el Subaru que se impactó en la Vía Atlixcáyotl viajaba a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora, en una vialidad cuyo límite máximo es de 80 km/h.