Vinculan a proceso a estudiante que quitó la vida a dos profesoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- Un juez especializado en justicia penal para adolescentes determinó iniciar el proceso legal contra Osmar, señalado como probable responsable del feminicidio de las profesoras de la preparatoria “Antón Makarenko” de Lázaro Cárdenas, tras considerar que existen elementos suficientes presentados por el Ministerio Público para continuar con la investigación.

Como parte de las medidas cautelares, el menor permanecerá en internamiento preventivo mientras se desarrolla el caso. Asimismo, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más pruebas.

De acuerdo con las indagatorias, el día del ataque el joven habría llegado tarde al plantel, ubicado en el centro del puerto, por lo que no se le permitió el acceso. Posteriormente, regresó a su domicilio, donde presuntamente tomó un arma larga tipo AR-15, la cual ocultó en una funda para guitarra antes de volver a las inmediaciones de la escuela.

Previo a ingresar, el adolescente entró a un establecimiento, compró un cigarro y lo fumó. Minutos después, accedió al plantel y, ya dentro, habría accionado el arma en contra de la profesora Tatiana y posteriormente contra la maestra María del Socorro, quienes murieron en el lugar.

Tras el ataque, estudiantes lograron intervenir, desarmar al agresor y mantenerlo retenido hasta que arribaron elementos de seguridad.

El doble homicidio generó una fuerte reacción entre la comunidad educativa y la sociedad, que ha exigido justicia para las víctimas. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer tanto el móvil del crimen como la procedencia del arma utilizada.

Hasta ahora, familiares del menor han señalado que desconocían que tuviera acceso a un arma de ese tipo. El proceso judicial sigue en curso y se prevé que en las próximas semanas se definan aspectos clave que determinen el rumbo del caso.