Camión de volteo vuelca en laterales de la autopista México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 19:54:41

Querétaro, Qro., 30 de marzo de 2026.- Carga vehicular y daños materiales, fue lo que dejó la volcadura de un camión de carga, que se registró, en carriles laterales de la autopista federal 57 México - Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Palmas, en dirección a Celaya, lo que derivó el cierre parcial de la circulación en la zona.

Servicios de emergencias, siendo paramédicos, y analistas de Protección Civil, acudieron para los primeros auxilios, y una vez en el lugar, descartaron personas lesionadas.

La vialidad fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento, y con el apoyo de la grúa se realizarán maniobras, para retirar la unidad pesada.