Policía Morelia auxilia a menor que fue atropellado cerca de la avenida Pedregal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 20:07:20

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- Un menor de edad que fue atropellado en la colonia José María Morelos de esta ciudad, fue auxiliado por elementos de la Policía Morelia.

Al respecto se informó que autoridades de la Policía Morelia, fueron alertados de que sobre la avenida Pedregal esquina con Pedro de Baranda, habían atropellado a un infante.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de la misma corporación, quienes auxiliaron al niño.

Es de mencionar que el menor presentaba una lesión en su extremidad inferior derecha, misma que no fue consideraba de gravedad, por lo que lo revisaron en el sitio