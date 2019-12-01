Golpe en altamar: Marina decomisa cargamento millonario de estupefaciente frente a costas de Michoacán

Lázaro Cárdenas, Mich., a 30 de marzo de 2026.— En una operación marítima de alto alcance, fuerzas federales lograron interceptar una embarcación cargada con cientos de kilos de presunta droga frente a las costas de Michoacán, en lo que autoridades califican como un nuevo golpe a las finanzas del crimen organizado.

El aseguramiento fue encabezado por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. La acción tuvo lugar a más de 60 millas náuticas al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, una zona estratégica en rutas marítimas utilizadas para el trasiego de drogas.

De acuerdo con el informe oficial, en la embarcación —una lancha menor equipada con tres motores fuera de borda— viajaban seis hombres, quienes fueron detenidos en el lugar. A bordo transportaban 14 bultos tipo costalilla que contenían alrededor de 580 paquetes con polvo blanco, con características similares al clorhidrato de cocaína. El peso estimado del cargamento asciende a unos 650 kilogramos, cifra que será confirmada por peritajes oficiales.

Además de la droga, se aseguraron aproximadamente 350 litros de combustible, lo que sugiere que la embarcación tenía capacidad para recorrer largas distancias en altamar, posiblemente como parte de una red de tráfico internacional.

El operativo contó con un despliegue coordinado que incluyó una patrulla oceánica, aeronaves de ala fija y rotatoria, así como tres patrullas interceptoras. También se destacó el intercambio de información de inteligencia con instancias estadounidenses como el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Sur, lo que refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Las autoridades estiman que este decomiso representa una afectación económica cercana a los 150 millones de pesos para las organizaciones criminales, además de impedir la distribución de más de 1.3 millones de dosis en el mercado ilícito.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Este aseguramiento se suma a una serie de operativos marítimos realizados en lo que va del año, en los que se han decomisado más de 10 toneladas de droga, consolidando una estrategia enfocada en frenar el flujo de sustancias ilícitas antes de que lleguen a territorio nacional.