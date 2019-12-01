Mantiene operativos permanentes contra el trabajo sexual en el municipio de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 22:29:44

Querétaro, Qro., 30 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, aseguró que se mantienen operativos permanentes contra el trabajo sexual en el primer cuadro de la ciudad, principalmente en las zonas aledañas a la Alameda Miguel Hidalgo, donde se han clausurado ocho casas de citas.

Subrayó que las clausuras se han realizado en establecimientos donde se presume la realización de actividades de sexoservicio, y reiteró que los operativos continuarán de manera constante para evitar la operación de giros irregulares.

"Por lo menos tengo certeza de ocho casas de citas o establecimientos que se pudiera presumir que hay esta actividad han sido clausuradas en el primer cuadro en la delegación Centro; estamos realizando operativos permanentes en el caso del municipio de Querétaro, sobre todo en la zona aledaña a la Alameda, hemos realizado múltiples clausuras en este sentido", dijo.

Reconoció que parte de la estrategia de Plan Orden tiene como objetivo recuperar los espacios públicos para la sana convivencia, y uno de los puntos de interés de la administración municipal es tener una Alameda segura.

"Es parte del plan orden... yo tenía el objetivo de recuperar la Alameda para las familias, que estaba muy descuidada, estaba abandonada; hoy lo logramos".

Precisó que estos operativos se realizan de forma coordinada con autoridades estatales y federales, ya que este tipo de actividad tiene que ser atendida por los tres niveles de gobierno.

Cabe mencionar que el reforzamiento de acciones ocurre luego de que el pasado fin de semana autoridades federales reportaran el desmantelamiento de una presunta casa de citas en la colonia Insurgentes Queretanos, donde además se investigaba la posible operación de una red de explotación sexual.