“Unidos como siempre”: Videos exhiben presunta reunión y pactos entre jefe de Jalisco en Michoacán y excandidato a alcalde buscado por la DEA, hoy operador de la 4T

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 21:47:16

Huetamo, Mich., a 30 de marzo de 2026.— Dos videos que comenzaron a circular recientemente en plataformas digitales muestran lo que aparenta ser una reunión privada entre Rogelio Portillo Jaramillo, ex candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo en 2021 y hoy operador de la denomina “Cuarta Transformación”, y un sujeto identificado en la grabación como Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, líder regional del crimen organizado en el oriente de Michoacán.

En los materiales, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente por autoridades, los interlocutores sostienen una conversación en la que se mencionan políticos en funciones, campañas electorales y posibles acuerdos sobre candidaturas en municipios de Tierra Caliente.

Durante el diálogo se escucha hablar de Tiquicheo, Carácuaro y Tzitzio, municipios estratégicos de la región. En uno de los momentos de la conversación, el hombre identificado como “El Barbas”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), afirma que en uno de esos municipios no piensa “mover” la presidencia municipal, mientras que en otro reconoce que el terreno político se encuentra “libre”.

La conversación incluye también referencias directas a actores políticos vigentes, que participaron todos ellos en el proceso electoral de 2021. Entre los nombres mencionados se encuentran Mary Carmen Bernal Martínez, diputada federal por el distrito 03 de Zitácuaro; así como Isidro Rosas, identificado en el diálogo con el alias de “El Kilos”, apodo con el cual es conocido este hombre en la región. El mismo participó en la campaña de Anabet Franco Carrizales como diputada local por Morena.

En otro momento de la charla, uno de los interlocutores afirma que Rosas, “El Kilos” habría distribuido más de 100 millones de pesos en programas de vivienda en municipios de la región, comentario que aparece en el contexto de la discusión sobre estructuras políticas locales y procesos electorales.

La grabación también incluye referencias al actual delegado federal de programas sociales en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, a quien el ex candidato menciona como una figura de influencia política en la zona.

Uno de los fragmentos más delicados ocurre cuando el presunto líder criminal recuerda un encuentro previo con una legisladora federal.

“Te acuerdas la otra vez tú mismo me trajiste a la diputada Mary Carmen… la saludamos y todo… yo la ayudé en su momento”, se escucha decir al interlocutor identificado como “El Barbas”.

A lo largo del intercambio se repiten frases que sugieren una relación de confianza entre ambos, como “yo nomás quiero estar dentro”, “vamos a seguir estando” y “estamos al millón”.

La conversación concluye con una aparente reafirmación de alianza. “Unidos como siempre”, dice el hombre identificado como líder criminal, momento en que ambos se dan un abrazo.

La difusión de estos videos vuelve a colocar bajo escrutinio la figura de Rogelio Portillo Jaramillo, quien ya había generado polémica en 2021 cuando diversos medios reportaron que su nombre figuraba en una ficha de búsqueda de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA)por presuntos delitos relacionados con narcotráfico. En aquel momento, el propio Portillo rechazó públicamente los señalamientos.

La región de Tierra Caliente, donde se ubican municipios como Huetamo, Tiquicheo y Carácuaro, ha sido señalada en distintos análisis de seguridad como una zona donde grupos criminales han buscado influir en procesos políticos y electorales.

Hasta ahora, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado la autenticidad de los videos ni ha informado sobre investigaciones derivadas de su contenido.