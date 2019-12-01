En 2025 casi 8 mil niñas menores de 15 años dieron a luz en México; la mayoría resultado de violencia sexual: Conapo

Ciudad de México, a 30 de marzo 2026.- De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 7 mil 887 niñas de 10 a 14 años de edad, dieron a luz durante 2025 en México, lo que representa alrededor de 22 nacimientos diarios a nivel nacional.

Según los cálculos del organismo autónomo, la cifra es ligeramente inferior a la del año anterior, cuando se reportaron 7 mil 975 nacimientos en menores de ese rango de edad, con un promedio de 21.8 diarios.

No obstante, al comparar los datos con los de 2018, la reducción es mayor, ya que “descendió en 24.9 por ciento el número anual de niñas madres” de ese rango de edad, expone el informe de la Conapo.

En lo que se refiere al 2025, el organismo comentó que las entidades con tasas más altas en ese sentido son Chiapas, seguido de Guerrero y Oaxaca.

“La fecundidad forzada en niñas de entre 10 y 14 años es una grave violación de los derechos humanos y un serio problema de salud pública. En la mayoría de los casos, es consecuencia de violencia sexual. Aunque ocurre con menor frecuencia que en otros grupos de edad, sus efectos son profundos y duraderos”, se indica en el reporte de Conapo.

Cabe señalar que, hace dos semanas autoridades federales y del estado de Chiapas anunciaron la puesta en marcha del proyecto piloto Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), que se aplicará en los municipios de San Juan Cancuc, Mitontic y Chamula, de esta entidad, luego de reportar que son algunas de las demarcaciones con los índices más altos de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad.