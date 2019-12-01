Vinculan a proceso a "El Limones", presunto líder extorsionador y operador criminal

Vinculan a proceso a "El Limones", presunto líder extorsionador y operador criminal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:32:22
Ciudad de México, a 18 de diciembre 2025.- Un hombre identificado como Edgar “N”, presunto líder extorsionador y operador de una célula criminal ligada a Ismael Zambada García fue vinculado a proceso por los delitos de  de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sujeto conocido como “El Limones”, está señalado de ser un posible operador financiero del grupo delictivo “Los Cabrera”, vinculado con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa, el cual fue detenido la semana pasada en el estado de Durango.

Cabe mencionar que Edgar “N” fungía también como secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna.

No obstante, el sospechoso es investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas de dicho grupo delictivo.

Durante la detención del sujeto se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

