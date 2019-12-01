Vinculan a proceso a "El Güero Metralletas", por el homicidio de un hombre; se impone prisión preventiva oficiosa

Jacona, Michoacán, a 23 de febrero 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Marco Antonio “N”, "El Güero Metralletas", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Eduardo H., en el municipio de Jacona.

Sobre el particular se informó que en audiencia, el órgano jurisdiccional analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, los cuales establecen que el pasado 3 de febrero, en la colonia Trasierra, el imputado presuntamente accionó un arma de fuego corta calibre .9 milímetros en contra de la víctima, tras sostener una discusión sobre la calle Estado de Baja California, causándole una lesión que le provocó la muerte.

Luego de valorar los elementos expuestos, el Juez resolvió vincular a proceso a Marco Antonio “N” y le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa; asimismo, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.