Harfuch da cifras oficiales tras jornada violenta por abatimiento de "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 09:48:42

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rindió un informe con cifras oficiales, luego de la jornada de violencia que se desató en gran parte del país, a partir de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alías, “El Mencho”.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal detalló que las agresiones ocurrieron luego del abatimiento del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios”, señaló.

En ese sentido, el secretario García Harfuch, informó que en Jalisco, donde se registraron seis agresiones contra las autoridades, perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado.

Igualmente, perdió la vida una mujer civil embarazada, así como 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Mientras tanto, en Michoacán, se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos del gobierno lesionados.

Por último, el titular de la SSPC, indicó que 70 personas fueron detenidas en siete estados del país. En cuanto a los enfrentamientos, detalló que se registraron 27 agresiones contra autoridades.