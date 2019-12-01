Hombre pierde la vida por atropellamiento en la autopista Celaya cuota

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:46:36
Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- Un hombre en aparente situación de calle, de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida, luego de ser atropellado por un vehículo, sobre la carretera cuota Celaya.

El accidente ocurrió en dirección a Celaya, a la altura de Playa Hilvana, luego de que un vehículo impactara a la persona y posteriormente se retirara del lugar.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, comenzaron a realizar trabajaos de reanimación.

Tras varios minutos de RCP, los servicios de emergencias confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades.

La zona fue acordonada y se esperó el arribo de las autoridades, para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes, para posteriormente efectuar el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
