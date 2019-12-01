Caos vial por accidente en Paseo Constituyentes, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:48:52

Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- Severa carga vehicular y daños materiales, fue lo que dejó un aparatoso accidente entre dos vehículos, el cual se registró sobre Paseo Constituyentes en dirección al Centro de la capital queretana.

Fue a la altura del hotel Real de Minas, en donde se registró un choque por alcance entre dos camionetas, una de las cuales, aparentemente circulaba en exceso de velocidad.

Al ocurrir la colisión, la camioneta que fue impactada, salió proyectada y posteriormente se impactó contra un señalamiento el cual casi derribó.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron la valoración de los involucrados y determinaron que ninguno presentaba heridas graves, para requerir traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual ocasionó una severa carga vehicular en la zona.