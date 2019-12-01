Caos vial por accidente en Paseo Constituyentes, en Querétaro capital

Caos vial por accidente en Paseo Constituyentes, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:48:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- Severa carga vehicular y daños materiales, fue lo que dejó un aparatoso accidente entre dos vehículos, el cual se registró sobre Paseo Constituyentes en dirección al Centro de la capital queretana.

Fue a la altura del hotel Real de Minas, en donde se registró un choque por alcance entre dos camionetas, una de las cuales, aparentemente circulaba en exceso de velocidad.

Al ocurrir la colisión, la camioneta que fue impactada, salió proyectada y posteriormente se impactó contra un señalamiento el cual casi derribó.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron la valoración de los involucrados y determinaron que ninguno presentaba heridas graves, para requerir traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual ocasionó una severa carga vehicular en la zona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Aficionado muere tras riña al término de un partido; alcalde ofrece apoyo y autoridades investigan
Mantiene la GC blindadas las 13 regiones del estado: SSP
Más de mil turistas pasan la noche en el Zoo de Guadalajara por hechos violentos tras abatimiento de "El Mencho"
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Abaten a "El Tuli", hombre de confianza de "El Mencho"; era el encargado de la ofensiva contra autoridades
"Continúan los hechos de violencia": padre Gilberto Vergara denuncia persistencia del caos en Aguililla
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa; Harfuch explica qué harán con sus restos
Comentarios