"Continúan los hechos de violencia": padre Gilberto Vergara denuncia persistencia del caos en Aguililla

"Continúan los hechos de violencia": padre Gilberto Vergara denuncia persistencia del caos en Aguililla
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 10:51:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a  23 de febrero de 2026.— El Padre Gilberto Vergara, líder religioso del municipio de Aguililla, informó  que la violencia  persisten en su localidad, donde en estos momentos son quemados vehículos, mientras la población se resguarda en sus viviendas. 

El Padre Gilberto hizo un llamado directo al Gobierno del Estado para que brinde atención prioritaria a Aguililla y los operativos no se centren solo en las grandes ciudades de Michoacán sino también en las regiones más alejadas.

Enfatizó que la situación en la zona de Aguililla, y Coalcomán  requiere asistencia urgente para garantizar la seguridad de sus habitantes.

La localidad de Aguililla, Michoacán, es la región de donde es originario  Nemesio Rubén Oseguera, alias "El Mencho", líder criminal abatido el día de ayer en Jalisco.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerte operativo custodia los restos de "El Mencho" en CDMX
Determinan que segundo implicado en homicidio de intérpretes y su hija, será vinculado a proceso
Tras cateo en Jacona, Michoacán aseguran estupefacientes y detienen a una mujer
Vinculan a proceso a "El Güero Metralletas", por el homicidio de un hombre; se impone prisión preventiva oficiosa
Más información de la categoria
Abaten a "El Tuli", hombre de confianza de "El Mencho"; era el encargado de la ofensiva contra autoridades
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa; Harfuch explica qué harán con sus restos
Harfuch da cifras oficiales tras jornada violenta por abatimiento de "El Mencho"
Reportan al menos 26 muertos en Jalisco durante actos de violencia por detención de "El Mencho"
Comentarios