"Continúan los hechos de violencia": padre Gilberto Vergara denuncia persistencia del caos en Aguililla

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 10:51:55

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.— El Padre Gilberto Vergara, líder religioso del municipio de Aguililla, informó que la violencia persisten en su localidad, donde en estos momentos son quemados vehículos, mientras la población se resguarda en sus viviendas.

El Padre Gilberto hizo un llamado directo al Gobierno del Estado para que brinde atención prioritaria a Aguililla y los operativos no se centren solo en las grandes ciudades de Michoacán sino también en las regiones más alejadas.

Enfatizó que la situación en la zona de Aguililla, y Coalcomán requiere asistencia urgente para garantizar la seguridad de sus habitantes.

La localidad de Aguililla, Michoacán, es la región de donde es originario Nemesio Rubén Oseguera, alias "El Mencho", líder criminal abatido el día de ayer en Jalisco.