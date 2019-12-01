Abaten a "El Tuli", hombre de confianza de "El Mencho"; era el encargado de la ofensiva contra autoridades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 11:17:27

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- Durante un operativo de seguridad, personal de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas abatieron a Hugo “N”, alías “El Tuli”, señalado como el operador logístico-financiero y hombre de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, líder criminal de Jalisco, abatido el 22 de febrero.

Lo anterior lo reveló el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México.

Asimismo, el general secretario detalló que tras el despliegue de una unidad aeromóvil, las autoridades localizaron al miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en El Grullo, Jalisco.

Según el reporte oficial, el presunto delincuente abrió fuego contra las autoridades e intentó evadir a la justicia a bordo de un vehículo.

Por lo anterior, los militares repelieron el ataque y ultimaron a Hugo “N”.

Tras la refriega, los elementos castrenses le aseguraron lo siguiente al mando criminal:

Efectivo: 7 millones 200 mil pesos mexicanos y 965 mil dólares .

7 millones mexicanos y . Armas: Una arma larga, una corta, cargadores y cartuchos útiles.

Una arma larga, una corta, cargadores y cartuchos útiles. Vehículo: La unidad en la que intentó realizar la huida.

Además, al “Tuli” se le adjudica no solo gestionar los activos del CJNG, sino que era el encargado de coordinar la respuesta violenta ante el operativo federal.

Se le atribuye la dirección de: