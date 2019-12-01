Refuerzan operativo interinstitucional para garantizar la seguridad en Michoacán

Refuerzan operativo interinstitucional para garantizar la seguridad en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:51:04
Morelia, Michoacán, a 23 de febrero 2026.- Con el propósito de consolidar condiciones de seguridad y preservar la paz social, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, en seguimiento a los acontecimientos recientes, continúa y refuerza el despliegue operativo interinstitucional en diversas regiones de la entidad.

Sobre el particular se informó que como parte de estas acciones, personal sustantivo y operativo mantiene presencia estratégica en puntos prioritarios del estado, con recorridos terrestres y apoyo aéreo, orientados a fortalecer las tareas de vigilancia, investigación y reacción inmediata.

Estas labores se desarrollan en coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, mediante mecanismos de actuación conjunta que permiten optimizar recursos, ampliar la cobertura territorial y atender oportunamente cualquier eventualidad.

