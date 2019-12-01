Más de mil turistas pasan la noche en el Zoo de Guadalajara por hechos violentos tras abatimiento de "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 14:11:11

Guadalajara, Jalisco, a 23 de febrero 2026.- Más de mil turistas y visitantes pasaron la noche del 22 de febrero dentro del Zoológico de Guadalajara, debido a los actos violentos derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, por parte las Fuerzas Armadas mexicanas en Tapalpa, Jalisco.

Según datos oficiales, son mil 80, entre ellas adultos mayores y niños, las personas que pernoctaron en el estacionamiento a bordo de 21 autobuses, cinco vagonetas y cuatro autmóviles.

Cabe señalar que los afectados recibieron apoyo del DIF Jalisco, de personal del zoológico, de los servicios médicos municipales y policías.

Los turistas son originarios de los estados de Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán y están en espera de que las autoridades les den la autorización para poder regresar a sus hogares.