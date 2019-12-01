Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa

Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 10:17:28
Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya confirmó la identificación del cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, así como de los otros hombres que lo acompañaban y fueron abatidos en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, el funcionario federal detalló que la autoridad ministerial federal cuenta con la confirmación oficial de las identidades.

Además, al ser cuestionado sobre la función de los hombres que fueron abatidos junto al fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario García Harfuch mencionó que formaban parte de su círculo de seguridad, y que uno de ellos ocupaba un cargo de alto mando dentro de la estructura criminal.

“Eran personal de su seguridad o de su seguridad cercana. La otra persona que pierde la vida en sí era un mando de la organización”, precisó ante medios de comunicación.

Por último, comentó que, en lo que respecta al destino de los cuerpos, se actuará de conformidad con los procedimientos habituales, por lo que corresponde a los familiares reclamarlos ante la autoridad ministerial.

