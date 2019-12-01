Vinculan a proceso a dos presuntos responsables de ataque armado en San Miguel de Allende

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 11:26:00

San Miguel de Allende, Guanajuato, a 20 de julio 2026.- A más de un año de un ataque armado registrado en la colonia Felipe Neri, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró que un juez vinculara a proceso penal a dos hombres señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Los imputados, identificados como Víctor Aarón “N” y Leonardo Rodrigo “N”, enfrentan el proceso por hechos ocurridos el 25 de abril de 2025, cuando presuntamente abrieron fuego contra dos personas que se encontraban realizando maniobras para pasar corriente a un vehículo que presentaba fallas mecánicas.

De acuerdo con la investigación ministerial, alrededor de las 19:50 horas, los ahora procesados arribaron al exterior de un domicilio de la colonia Felipe Neri a bordo de un automóvil. Tras descender del vehículo, presuntamente accionaron armas de fuego contra las víctimas y posteriormente escaparon del lugar.

Como resultado de la agresión, uno de los hombres perdió la vida en el sitio, mientras que la segunda víctima sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba obtenidos durante la investigación y formuló la imputación correspondiente. Los acusados solicitaron que su situación jurídica fuera resuelta en esa misma diligencia.

Luego de valorar los elementos expuestos por la Fiscalía, el Juez de Control determinó que existían indicios suficientes para dictar la vinculación a proceso de ambos imputados por los delitos señalados.

Asimismo, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso penal y fijó el plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará recabando pruebas para fortalecer el caso antes de su eventual juicio.