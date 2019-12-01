Presunta infidelidad, móvil de feminicidio en Ocampo, Michoacán: FGE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 12:11:01

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- según informes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, una presunta relación extramarital habría sido el móvil del feminicidio de una mujer cometido en el municipio de Ocampo, caso por el que dos hermanos ya fueron detenidos, vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva oficiosa.

En rueda de prensa, Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la FGE, informó que los imputados, identificados como Fildemar "N" y Daniel "N", son hijos de un hombre que sostenía una relación sentimental con otra mujer en el municipio de Zitácuaro.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima presuntamente se comunicó con la esposa del hombre para informarle sobre la relación extramarital. Tras conocer la situación, la mujer sufrió una afectación en su estado de salud.

Según la Fiscalía, ese hecho motivó que los dos hermanos viajaran de Zitácuaro al municipio de Ocampo, donde presuntamente privaron de la vida a la mujer que había revelado la infidelidad.

El funcionario explicó que, mediante el seguimiento de diversas líneas de investigación y el análisis de productos de inteligencia, fue posible identificar a los presuntos responsables y cumplimentar las órdenes de aprehensión en su contra.

Actualmente, ambos imputados permanecen en prisión preventiva oficiosa y ya fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, mientras continúan las investigaciones complementarias.