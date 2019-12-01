FGE de Michoacán fortalece caso Valeria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 12:06:17

Morelia, Michoacán, a 7 de julio 2026.- Con el propósito de acreditar plenamente la responsabilidad de los implicados y evitar cualquier omisión que pueda afectar el proceso judicial, la Fiscalía General del Estado de Michoacán continúa fortaleciendo la carpeta de investigación por el feminicidio de Valeria, adolescente de 15 años de edad.

Como se recordará Valeria fue vista por última vez el pasado 25 de mayo en la colonia 3 de Agosto, en Morelia, donde sus familiares perdieron contacto con ella y comenzaron su búsqueda.

Un día después, el 26 de mayo, vecinos reportaron el hallazgo del cuerpo

de una joven en una zona cerril de la colonia Lomas de La Aldea.

En un principio permaneció en calidad de desconocida, pero horas más tarde las autoridades confirmaron que se trataba de la adolescente.

En rueda de prensa, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, , explicó que el tiempo solicitado para la investigación complementaria responde a la necesidad de agotar todas las diligencias y reunir la totalidad de las pruebas.

Precisó que la institución busca integrar en la carpeta cada una de las conductas delictivas que pudieran atribuirse a los investigados, con el fin de que la autoridad judicial cuente con elementos suficientes para fincar responsabilidades y no exista duda alguna durante el proceso.

Asimismo, indicó que aún están pendientes actos de investigación que requieren tiempo, entre ellos la extracción y análisis de información contenida en dispositivos telefónicos, así como el procesamiento de productos de inteligencia para ubicar con precisión a los presuntos responsables en los lugares donde ocurrieron los hechos.

El funcionario reiteró que el objetivo es presentar una investigación sólida, respaldada con pruebas técnicas y científicas, que permita obtener una resolución firme contra quienes resulten responsables del feminicidio de la menor.