Vinculan a proceso a dos presuntos huachicoleros en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 14:09:29
Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- Un juez determinó vinculación a proceso contra dos personas, por su probable responsabilidad del delito cometido contra Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, en su modalidad de sustracción ilegal de combustible.
 
Al respecto se informó con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, que el 4 de noviembre del 2025, personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se constituyó sobre el ducto de Pemex, localizado sobre el camino que conduce de la comunidad de Cuto a Copándaro.

En ese lugar detuvieron a los imputados en posesión de un tractocamión tipo pipa con capacidad de 32 mil litros, conectado con una manguera de 35 metros a dicho ducto.
 
Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa especializado dictaminó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Andrés “N” y Edgar “C”.

