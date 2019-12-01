Vinculan a proceso a dos individuos por el delito de secuestro agravado de un comerciante ocurrido en la localidad de Toreo Alto de Uruapan, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Felipe “N” y Vicente Alejandro “N”, quienes son señalados por su posible relación en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de un comerciante, fueron vinculados a proceso, por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base e los datos de prueba obtenidos durante la investigación, el 2 de diciembre de 2025, los imputados arribaron a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado a las inmediaciones de un invernadero ubicado en la localidad de Toreo Alto, sobre la carretera Uruapan–Pátzcuaro, donde se encontraba la víctima en compañía de su padre.

En el lugar, los investigados simularon su interés por adquirir plantas, entablando una entrevista con las víctimas y concretando una supuesta compra, misma que fue cargada a la unidad con ayuda del propio ofendido. Posteriormente, arribaron al sitio diversos copartícipes a bordo de una camioneta blanca, quienes permanecieron por algunos momentos en el exterior.

Al concluir la supuesta transacción, los copartícipes ingresaron al invernadero; tres de ellos descendieron portando armas de fuego, con las cuales amagaron a las víctimas y privaron de la libertad al comerciante, obligándolo a subir a la camioneta blanca.

La víctima fue trasladada a un predio cerril, donde permaneció en cautiverio del 2 al 10 de diciembre de 2025, periodo durante el cual se llevaron a cabo negociaciones con sus familiares para exigir el pago de una suma de dinero. Tras realizarse la entrega exigida, el comerciante fue liberado.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada, se reunieron datos de prueba suficientes que permitieron solicitar órdenes de aprehensión en contra de los imputados, las cuales fueron cumplimentadas y posteriormente presentados ante la autoridad jurisdiccional.

En audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Felipe “N” y Vicente Alejandro “N”, impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.